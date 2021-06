Rifiuti, la tariffa puntuale per 'raccogliere meglio' e pagare meno Benevento prima nel centro Sud. Mastella: un orgoglio. E poi una stoccata al competitor Perifano

Entra nella seconda fase il progetto della sperimentazione Tarip, la tariffa puntuale sui rifiuti, che consentirà ai cittadini di pagare in base ai rifiuti indifferenziati prodotti e non più in base ai metri quadri dell'abitazione.

Da questa mattina allo sportello di via Nuzzolo sarà possibile, previa prenotazione telefonica, ritirare i sacchetti dotati di Rfid (un sistema che rende il sacchetto tracciabile) da distribuire ai residenti del rione Ferrovia per l'avvio della seconda fase della sperimentazione. La prima ha riguardato una limitata zona del Rione Ferrovia. Ora il progetto di Asia e Comune, a cui collabora attivamente l'Università degli Studi del Sannio, si allarga coinvolgendo l'intero quartiere e parte della contrada Pantano-San Vitale per un totale di ben oltre 3mila utenze, domestiche e commerciali.

Prima la distribuzione dei nuovi sacchi poi, dal 21 luglio i conferimenti. Insomma un'ulteriore sperimentazione che da gennaio potrebbe essere esportabile sull'intera città. “Questi quattro mesi ci consentono di avere dati importanti per passare poi all'applicazione della tariffa all'intera città che è la prima nel meridione d'Italia a sperimentare il progetto”.

Ha commentato l'amministratore Asia, Donato Madaro. “Un passaggio storico grazie all'intera struttura dell'Asia e del Comune. Chiediamo il contributo di tutti i cittadini per rendere il sistema più attuativo e con la collaborazione dell'Unisannio potremo poi conformarlo alle esigenze del territorio. Della tariffa puntuale – ha chiosato Madaro - si parla in termini di pianificazione regionale e dunque saremo pionieri del sistema. Infine – aggiunge – avremo un incremento della differenziata perché il sistema rappresenta una spinta a pagare meno”.

Un sistema che permette un'interazione veloce tra utenti e Asia anche tramite WhatsApp o Telegram e dopo la raccolta e l'analisi dei sacchetti permetterà il calcolo della tariffa puntuale.

“Un importante primato per Benevento” ha aggiunto il sindaco, Clemente Mastella “che va nella direzione della qualità del servizio per la centralità del cittadino”. E parlando poi della collaborazione con l'Ateneo del Sannio non manca una stoccata al competitor Perifano che aveva annunciato una forte sinergia con l'Università del Sannio. “Leggo cose strane, la collaborazione con l'Università è attiva da 5 anni come la battaglia contro l'impianto a Ponte Valentino. Sembra che finora qualcuno sia vissuto in una bolla. Io ho continuato a vivere tra le persone anche se è stato faticoso come nel periodo covid”.