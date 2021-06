Guasto condotta idrica: niente acqua in 31 comuni tra Sannio e Irpinia Intervento di ripristino molto complesso

Un guasto improvviso a una condotta adduttrice, e 31 comuni tra le province di Avellino e Benevento sono a secco. Il problema si e' verificato nelle prime ore del giorno nella rete che attraversa il comune di Castelfranci e l'acqua manca orma gia' da alcune ore nei comuni di Ariano Irpino, Lioni Castelfranci, Paternopoli, Grottaminarda, Bonito, Melito Irpino Montecalvo Irpino Villanova del Battista, Savignano Irpino, Greci, Mirabella Eclano, Sturno, Sant'Angelo All'Esca, Taurasi, Torella dei Lombardi, Flumeri, Gesualdo, Villamaina, Fontanarosa, Luogosano e in provincia di Benevento ad Apice, Paduli, Sant'Arcangelo Trimonte, Pietrelcina, Pesco Sannita, Pago Veiano, Reino, Campolattaro. Fragneto Monforte e Casalduni. I lavori di ripristino da parte dei tecnici dell'Alto Calore Servizi, la societa' pubblica che gestisce il servizio idrico, sono in corso, ma l'intervento di riparazione e ripristino e' complesso e potrebbe terminare non prima di questa sera.