San Pio covid free, contagi zero nel Sannio. Tanti meriti, ma anche qualche neo Dopo mesi drammatici l'ospedale è vuoto e non si sono registrati nuovo casi, ma...

E' bello pensare che non ci sia nessuno a soffrire nei reparti del San Pio. Ci sono stati periodi da centinaia di ricoveri a settimana, da 30 decessi a settimana: persone, spesso giovani, amici, parenti. Non va dimenticato. Non vanno dimenticati gli sforzi immani di medici, infermieri, personale sanitario di questi lunghi e drammatici mesi: al limite dell'eroismo li ha definiti Ferrante, dg del nosocomio Sannita e fa bene, anzi, forse è parsimonioso perché in alcuni casi si è andati anche oltre. Il dato di 0 pazienti al San Pio è importantissimo: liberatorio. E va ringraziata l'Asl locale: la campagna vaccinale per organizzazione e numeri, con la lungimiranza di coinvolgere gli enti pubblici dimostrando per una volta che le dimensioni ridotte possono costituire un vantaggio, al netto degli “scomparsi del vaccino”, ma è l'Asl, non “Chi l'ha Visto”. E importantissimo è anche il dato dei contagi zero registrati per la prima volta dopo mesi dalla struttura di via Oderiso registrati lunedì. C'è un neo però, e va sottolineato come sono stati sottolineati gli enormi meriti per cui va ringraziata l'Asl: un dato accompagnato da un frettoloso e quasi liberatorio avviso che “non sarà più trasmesso il bollettino giornaliero”. Va detto: la comunicazione, a partire dai numeri confusi, dallo stop al dettaglio dei contagi per comune, della somma di contagiati e morti per arrivare a una scarna card giornaliera non è andata di pari passo con l'eccellenza raggiunta in altri settori. Una macchiolina, in un quadro d'eccellenza, ma tant'è.