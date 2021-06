Mensa e trasporti scolastici gratis, aiuti alimentari e per fitti e utenze Un milione e 611mila euro le risorse che la giunta Mastella destinerà alle famiglie in difficoltà

Mensa e trasporti scolastici praticamente gratis per tutti i ragazzi di Benevento e poi voucher alimentari, aiuti per il pagamento delle utente domestiche e i fitti.

Sono i settori su cui interverrà il piano che la Giunta Mastella ha varato per il sociale. Un milione e 611mila euro per mettere in campo una operazione vasta che coinvolgerà non solo le famiglie più povere.

Dal decreto sostegni 524 mila euro destinati a mensa e scuolabus, 600mila euro saranno destinate alle utenze di servizi (luce, gas e acqua) e canoni di locazione e 450mila euro per misure di solidarietà alimentare. Contribuendo alla prosecuzione dell'erogazione dei voucher sociali per i cittadini che, per effetto delle misure restrittive finalizzate al contenimento del contagio, sono venuti a trovarsi in condizione di disagio tale da pregiudicare la possibilità di garantire il sostentamento al proprio nucleo familiare.

Misure che dovranno passare la prova del consiglio con l'approvazione del bilancio.

“Una cifra considerevole che coinvolge le famiglie più povere della città – ha spiegato il sindaco Clemente Mastella - contagiate da una depressione economica già esistente ma aggravata dal covid, ma tocchiamo anche le famiglie del ceto medio. Riteniamo giusto favorire le famiglie con i ragazzi, attraverso la mensa e i trasporti scolastici ma anche aiutando le famiglie che hanno difficoltà nel pagamento delle utenze e dei fitti per le quali in seguito stabiliremo le modalità per gli aiuti, probabilmente con accrediti su conto corrente”.

Un modo per venire incontro concretamente alle persone. “Coinvolgeremo circa 2mila famiglie – aggiunge Mastella – per venir fuori dalle difficoltà aggravate dall'elemento pandemico che resta un rischio, soprattutto dal prossimo autunno”.

Un'opportunità resa possibile grazie all'opportunità del decreto sostegni del governo ma anche con risorse accantonate dall'ente. “Non si era mai fatta un'operazione così forte – conclude il sindaco – chiaramente non ci si era mai trovati in difficoltà come quelle in cui ci ha messo la pandemia”.

“Un importante aiuto per i cittadini – secondo l'Assessore ai Servizi Sociali, Luigi Ambrosone – elaborato dopo aver ascoltato le esigenze emerse nei mesi della pandemia”.