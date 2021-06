Asfalto sgretolato in corrispondenza passaggio a livello, protestano residenti FOTO - "Chiediamo l'intervento del comune di Benevento per ripristinare il tratto di strada"

“Basterebbe rifare pochi metri di asfalto per mettere in sicurezza la strada comunale e gli automobilisti che quotidianamente la percorrono. Quell'asfalto ridotto così è pericoloso per le auto, per le moto e per i mezzi pesanti”. Così i residenti di contrada Cese costretti quotidinamente a percorrere la strada dinanzi al vecchio passaggio a livello che prende il nome proprio dalla località che fa parte del comune di Benevento, al confine con Pietrelcina. Si tratta della strada che dalla Fortorina consente l'accesso alle contrade Cese, Panelli, Imperatore e Francavilla. Al centro della richiesta di intervento al Comune di Benevento, il tratto di strada che attraversa i binari in corrispondenza del passaggio a livello che a causa dell'asfalto, ormai sbriciolato e polverizzato, ha fatto emergere parte del binario che rappresenta un pericolo per i mezzi che oltrepassano il tratto di strada che interseca con la ferrovia.