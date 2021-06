"Incontriamoci nella natura", l'evento nel Parco del Taburno L'iniziativa rivolta ai bambini dai 7 ai 13 anni

Si svolgerà domenica 27 giugno a partire dalle ore 9.30 presso la Piana di Camposauro, località situata nel parco del Taburno Camposauro, la manifestazione “Incontriamoci nella natura” rivolta a tutti i bambini dai 7 ai 13 anni.

L’evento patrocinato dall’Ente Parco, organizzato grazie alla collaborazione della psicologa Melania Catillo e dell’insegnante Lucia Luciani coinvolgerà anche diversi volontari ed educatori che accompagneranno i giovani partecipanti alla scoperta dell’area protetta.

"L’obiettivo - spiega gli organizzatori - è quello di promuovere la socializzazione tra bambini che attraverso attività psico-educative specifiche apprenderanno il rispetto per sé, gli altri e per l'ambiente circostante, imparando, al contempo, anche buone prassi comportamentali. Si partirà con una passeggiata nei luoghi della Piana di Camposauro con cui le guide esperte dell’Ente avvieranno le attività dinamiche e statiche in un contesto naturale che impegnerà i bambini fino a tardo pomeriggio".

"Sono molto contento di aver preso parte come Ente Parco ad un’iniziativa di questo tipo che consentirà a tanti bambini di visitare per la prima volta il nostro parco", dichiara il Presidente dell'Ente, Costantino Caturano, che aggiunge: "La manifestazione si colloca all’interno del progetto “Parco Aperto" che stiamo portando avanti per consentire la fruibilità dei luoghi del parco anche a bambini e diversamente abili che hanno il diritto di vivere a pieno la natura anche attraverso esperienze sensoriali. Intendiamo potenziare e organizzare sempre più iniziative di questo genere, si tratta di un nostro dovere anche morale. Per questo ringrazio le psicologhe e le guide che stanno collaborando alla realizzazione di tale ambizioso progetto".