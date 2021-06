Da oggi nel Sannio vaccini anticovid in farmacia, ecco dove Volpe (Asl): il coinvolgimento delle farmacie consentirà il potenziamento delle somministrazioni

Da oggi i cittadini over 60 della provincia di Benevento potranno scegliere di vaccinarsi in una delle 40 farmacie che hanno aderito all’iniziativa (l'elenco nella fotogallery allegata). Grazie all'intesa tra l’Asl BN, Federfarma e l’Ordine dei Farmacisti di Benevento, attuativa dell’accordo quadro regionale, è finalmente possibile, per i cittadini, vaccinarsi anche presso le farmacie presenti sul territorio.

“Il coinvolgimento delle farmacie consentirà il potenziamento della nostra capacità di somministrare dosi, rafforzando la campagna vaccinale con un ulteriore canale. - dichiara il Direttore Generale dell’Asl, Gennaro Volpe - Per questo ringrazio i Presidenti di Federfarma e dell’Ordine dei Farmacisti per la disponibilità mostrata e, compatibilmente con gli approvvigionamenti di vaccino, mi auguro che gli strumenti messi in campo daranno una ulteriore spinta al miglioramento del quadro epidemiologico nel nostro territorio”. Dunque, da oggi, i cittadini over 60, possono recarsi direttamente nelle farmacie aderenti, muniti di tessera sanitaria e prenotare la somministrazione del vaccino Johnson & Johnson.