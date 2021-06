Città Spettacolo apre con la musica di Mahmood Il sindaco Mastella annuncia l'artista, appuntamento il 24 agosto in piazza Castello

"Fuori il primo nome... Mahmood aprirà il Festival “Benevento Città Spettacolo”, il 24 agosto, in piazza Castello!".

Così Clemente Mastella annuncia il primo ospite della kermesse in programma a fine agosto.

Il cantante porterà a Benevento una delle tappe del live dopo il suo recente album Ghettolimpo.

Ad annunciare il tema della XLII edizione del Festival “Benevento Città Spettacolo” si terrà dal 24 al 30 agosto 2021, il Direttore Artistico, Renato Giordano. In un momento storico così complicato, la volontà imperativa di Rinascita sarà declinata in ogni forma d’arte che troverà espressione negli eventi che andranno a comporre il Cartellone.

La nuova edizione del Festival, come detto, sarà inaugurata, in Piazza Castello, il 24 agosto con Ghettolimpo Tour di Mahmood. Il logo della XLII edizione del Festival “Benevento Città Spettacolo”, realizzato da Paola Serino, trae

ispirazione dal soffitto a cassettoni dell’Arco di Traiano, allo schema della Genesi, il fiore a sei petali conosciuto anche come Fiore della Vita, e all’idea che la natura ci mette costantemente davanti agli occhi il suo ciclico risveglio. Un fiore che con ordine e armonia nasce e rinasce.