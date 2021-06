Dinner in the Sky Benevento 2021, colazione offerta giovani Comunità Sant'Egidio Grazie agli imprenditori che organizzano l'evento durante il quale ci sarà anche una raccolta fondi

Una ricca colazione ai ragazzi del Progetto Solidale “Il Cammino nel Sorriso” che la Comunità di Sant’Egidio ha attivato a Benevento, per i bambini ed i ragazzi più bisognosi che spesso, oltre alle difficoltà economiche in cui versano, vivono isolati ed in ambienti socialmente difficili. Una colazione speciale in alta quota nel prestigioso ristorante pensile “Dinner in the Sky 2021” che sarà installato a piazza castello dal 9 all'11 luglio.

Un gesto importante per il quale la Comunità di Sant’Egidio di Benevento vuole ringraziare pubblicamente Antonio Caruso imprenditore sannita: event exclusive Dinner in the Sky Benevento 2021; Fabrizio Feoli e Stefano Burotti organizzatori della manifestazione “Dinner in the Sky 2021”.

“Ci riempie di gioia e ci emoziona il grande senso di Solidarietà di questi imprenditori generosi e sensibili al disagio ed al bisogno, che hanno deciso di mettere il “CUORE” davanti al Business, sottraendo uno spazio profittevole all’evento esclusivo ed unico che si terrà in città, offrendo gratuitamente, una emozionante e ricca colazione ai nostri ragazzi. Ringraziamo veramente di cuore gli organizzatori dell’Evento “Dinner in the Sky”, anche per aver voluto patrocinare l’11 Luglio una raccolta fondi a favore della Comunità di Sant’Egidio; anche questa iniziativa è testimonianza decisa di cristiano senso solidale che alberga negli animi di questi nuovi amici imprenditori della Comunità di Sant’Egido”.