Un video per raccontare l'aggressione subita, la denuncia di Giuliana Danzè La cantante beneventana ha postato un toccante messaggio sui social

Lotta per trattenere le lacrime ma va fino in fondo. Il messaggio che deve lanciare è troppo importante: mai tacere di fronte alla violenza. La cantante sannita 26enne Giuliana Danzè ha pubblicato attraverso i social un toccante video messaggio per denunciare l'aggressione subita dal compagno. La sua splendida voce le ha fatto conquistare numerose partecipazioni da Ti lascio una canzone a The voice of Italy.

E dunque il video messaggio è una denuncia toccante. Con il volto ancora segnato dai lividi Giuliana sceglie di parlare: “I social vengono utilizzati impropriamente da tante persone, io oggi voglio metterci la faccia per denunciare pubblicamente quanto mi è capitato” spiega la ragazza.

Si rivolge a tutte le donne “ricordare che l’amore non è violenza, è sostegno reciproco. E ricordate che non è colpa vostra, io non mi sento in colpa, non ho nemmeno paura, che mi spaccassero la faccia un’altra volta. Lotterò affinché nessuna persona si senta come me. La violenza, psicologia e fisica, non dovrebbe esistere per nessuno. Se la mia denuncia può essere una forza per qualcuno, che arrivi il più lontano possibile. Un uomo dopo aver toccato una donna smette di essere un uomo”.

Parole davvero toccanti che preannunciano immagini forti, raccolte nel video. I segni sul suo viso e sul suo corpo testimoniano la lotta contro il demone della paura. Una lotta che Giuliana ha vinto senza se e senza ma.

“Spero che il mio coraggio sia di ispirazione. Sto guarendo velocemente perché dentro di me ho una forza che va contro ogni logica e ogni legge. Amatevi, rispettatevi e non abbiate paura: io tornerò più forte di prima, piena di amore e di voglia di vivere e tornerò a cantare e a vivere la musica ancora con più passione. Ricordate che chi resta in silenzio è complice, chi non parla è complice. Siate forti, che le vostre anime possano purificarsi. E a tutte le donne: credete in voi stesse e non abbiate paura”.