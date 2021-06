Covid. Da lunedì consegna della Smart Card attestanti avvenuta vaccinazione Iniziativa del Comune di Benevento per coloro che hanno ricevuto la seconda dose entro il 21 aprile

Il Comune di Benevento comunica che, in collaborazione ed a supporto della locale ASL, a partire da lunedì 28/6/2021, avvierà la consegna delle Smart Card attestanti l’avvenuta vaccinazione Anti Covid-19, istituita dalla Regione Campania, ai cittadini che abbiano ricevuto la somministrazione della seconda dose dello stesso vaccino alla data del 21/4/2021.

Nei prossimi giorni, ma tale evenienza sarà opportunamente comunicata dal Comune, verranno distribuite anche le Smart Card per le vaccinazioni avvenute tra il 22 aprile 2021 e il 30 maggio 2021. Dal 1 giugno 2021 i vaccinati riceveranno direttamente dall’ASL, all’atto della somministrazione della seconda dote, la Smart Card.

Pertanto, al fine di evitare anche eventuali assembramenti, il ritiro è stato programmato in varie giornate secondo le iniziali del cognome della persona vaccinata.

La consegna avverrà, quindi, presso i locali dell’Ufficio URP del Comune di Benevento ubicato in Piazzale Iannelli (Scala Mobile Palazzo Impregilo) dalle ore 9,00 alle ore 12,30 secondo il seguente calendario:

Lunedì 28/6/2021 lettera A - B

Martedì 29/6/2021 lettera C-D-E

Mercoledì 30/6/2021 lettera F-G- H-I-L-M

Giovedì 01/7/2021 lettera N-O-P-Q-R

Venerdì 02/7/2021 lettera S-T-U-V-Z

La stessa operazione si ripeterà nella settimana che va dal 5 luglio al 9 luglio con il rispetto dello stesso calendario per quel che riguarda i giorni e le lettere alfabetiche abbinate alle iniziali del cognome

Il ritiro dovrà essere effettuato, rispettando il suindicato calendario, dalla persona interessata e/o da un proprio familiare o persona di fiducia all’uopo delegato e munita di relativo documento valido di riconoscimento.

A decorrere da lunedì 12/7/2021 coloro che per vari motivi non avranno potuto ottemperare al ritiro nei termini suindicati potranno recarsi sempre all’Ufficio URP dalle ore 9,00 alle ore 12,30 di tutti i giorni lavorativi senza più rispettare il calendario giornaliero per ordine alfabetico legato all’iniziali del cognome.





“Continuiamo ad offrire come Comune di Benevento la nostra collaborazione all’ASL e a tutte le altre istituzioni sanitarie locali per dare servizi utili ai nostri concittadini. In questi mesi – ha spiegato il sindaco Clemente Mastella - siamo stati sempre in campo, con tutto il nostro impegno, per offrire servizi e supporto ai cittadini per combattere questa terribile pandemia e continueremo a farlo anche per il futuro. Ci auguriamo davvero che presto tutto quello che è accaduto in questi due terribili anni resti solo un brutto ricordo e che tutti possano riprendere con serenità la loro vita ordinaria. Per quanto ci riguarda, come già abbiamo fatto e faremo, metteremo in campo tutte le azioni possibili capace di ristorare i nostri concittadini dai danni subiti da questa emergenza sanitaria”.