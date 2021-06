Le opere di Verdi, ne parla la Dante Martedì 29 giugno, alle ore 17 presso il Dipartimento Demm dell’Università del Sannio

Martedì 29 giugno, alle ore 17 presso il Dipartimento Demm dell’Università del Sannio, aula Ciardiello in via delle Puglie, la Società Dante Alighieri comitato di Benevento, in collaborazione con il polo Demm e il consorzio Cadmus dell’Università del Sannio, per il 120 anniversario della morte di Giuseppe Verdi, organizza un incontro su: le opere di Giuseppe Verdi e la costruzione di una coscienza nazionale. Dopo i saluti della professoressa Elsa Maria Catapano, presidente della Dante di Benevento, e del professor Massimo Squillante del Dipartimento Demm e presidente del Cadmus, relazionerà sul tema, con una lezione concerto, Luca Bonomi, musicologo. A conclusione ci sarà l’ intervento pianistico del maestro David Carfì.

L’incontro è introdotto e condotto dalla professoressa Anna Ciancio, vicepresidente della Dante di Benevento.