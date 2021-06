L'ospedale San Pio di Benevento torna ad essere Covid free Dimesso l'unico paziente che era all'interno del reparto di Malattie infettive

E' stato dimesso l'unico paziente presente nei reparti covid dell'azienda ospedaliera San Pio di Benevento. Si tratta di una persone che era stata ricoverata dopo appena 24 ore dopo il primo annuncio della dimissione di tutti i pazienti dal padiglione Santa Teresa. Da questa mattina i reparti che per mesi hanno curato le persone contagiate dal coronavirus sono nuovamente vuoti, ed ora si spera che lo restino per sempre. Non verranno assolutamente smantellati ma riprenderanno le normali attività di ricovero sempre, però, con la massima attenzione in caso di arrivo di pazienti covid.

I pazienti positivi al covid-19 deceduti ad oggi ammontano a 324 su complessivi 1.301 trattati (sospetti n. 204 e accertati n. 1097) dal mese di febbraio del 2020 presso l'Area Covid dedicata, mentre i guariti risultano essere 766.

“Ci auguriamo davvero che presto tutto quello che è accaduto in questi due terribili anni resti solo un brutto ricordo – ha commentato il sindaco di Benevento, Clemente Mastella a margine di un incontro questa mattina a Benevento - e che tutti possano riprendere con serenità la loro vita ordinaria. Per quanto ci riguarda, come già abbiamo fatto e faremo, metteremo in campo tutte le azioni possibili capace di ristorare i nostri concittadini dai danni subiti da questa emergenza sanitaria”.