Ambito B1, al via il progetto Dreams per l'inclusione sociale di attività L'invito alle associazioni sportive o culturali

Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, presidente del coordinamento istituzionale Ambito B1, l’assessore alle Politiche Sociali, Luigi Ambrosone e il coordinatore dell’Ambito B1 rendono noto che è stato dato avvio al progetto D.R.E.A.M.S. (Dare: Rispetto, Equità, Amore, Motivazione, Sostegno), già approvato già approvato dalla Giunta che promuove percorsi di “inclusione sociale attiva” attraverso l’inserimento, in ambito sportivo e culturale, di ragazzi, anche con disabilità, di età compresa tra i 6 e i 18 anni non compiuti, appartenenti a nuclei in condizione di disagio socio-economico.

L’Ambito B1, Comune Capofila Benevento, per l’attuazione del suindicato progetto, intende avvalersi, ai fini dell’erogazione del servizio ai singoli beneficiari, della collaborazione di associazioni sportive e culturali presenti sul territorio, gestori di impianti sportivi e strutture comunali e non, al fine di acquisire l’adesione al progetto e la comunicazione del numero di posti disponibili per l’inserimento dei predetti minori di età ricompresa dai 6 ai 18 anni a rette agevolate pagate dall’Ambito.

Le società, le associazioni sportive o culturali potranno aderire al progetto, convenzionandosi con l’Ambito, presentando istanza di adesione all’avviso pubblicato il 25.06.2021 con scadenza il 05.07.2021, ma che resterà aperto sino a tutto il 30 luglio prossimo. Una volta acquisita la disponibilità delle Società/Associazioni si procederà alla pubblicazione dell’Avviso rivolto ai nuclei familiari. Il percorso di “inclusione sociale attiva”, attraverso la facilitazione all’accesso delle pratiche sportive (scuola calcio, rugby, basket, tennis, palestre, ecc.) e culturali (scuola di teatro, danza, ecc.), di ragazzi di ambosessi, consente di dare accoglienza ad almeno n. 300 minori, per l’intera stagione 2021/2022, appartenenti a nuclei in condizione di disagio socio-economico che attraverso tale progettualità possono favorire la socializzazione e non essere privati di poter partecipare alle suddette attività sportive.