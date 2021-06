Consulta donne: la vicenda di Giuliana deve scuotere le nostre coscienze Il gruppo annuncia, per la prossima settimana, una manifestazione

A seguito del videomessaggio di Giuliana Danzè, giovanissima cantante beneventana, che ha denunciato la

violenza subita, Sara Furno, Presidente della Consulta delle donne del Comune di Benevento, e Patrizia

Callaro Consigliere delegato alle pari opportunità sottolineano l’importanza della sensibilizzazione verso il

tema della violenza sulle donne

“La vicenda di Giuliana Danzè deve scuotere le nostre coscienze e ricordarci che non dobbiamo mai

abbassare la guardia ma combattere nel nostro quotidiano contro i soprusi e le angherie attraverso una

continua azione di educazione al rispetto e alla parità di genere”. Ha affermato Sara Furno che continua “La

violenza sulle donne non è una cosa che si legge solo sui giornali o in televisione è una realtà che esiste in

mezzo a noi e si insinua nelle nostre vite in modo sottile e pericoloso e solo talvolta attirano l’attenzione

dell’opinione pubblica. Quello di Giuliana non è una semplice denuncia ma un atto di coraggio che deve

arrivare alle altre donne che subiscono ogni tipo di violenza.”

“Esprimiamo tutta la nostra solidarietà, stima alla giovanissima cantante beneventana che ha avuto il

coraggio di denunciare e non vogliamo lasciarla sola”. Ha aggiunto Patrizia Callaro. “Chi resta in silenzio è

complice, ha detto Giuliana nel suo video, noi continueremo ad alzare la voce al fianco delle vittime per

ricordare al mondo che L’amore non è violenza! Nella prossima settimana con le altre componenti del

coordinamento della Consulta organizzeremo in città una manifestazione contro la violenza sulle donne”.