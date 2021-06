Domenica dedicata alla prevenzione con visite gratuite alla tiroide Questa mattina l'iniziativa promossa dalla consigliera Callaro

Dopo un lungo periodo di pausa a causa della pandemia sono riprese questa mattina le visite gratuite presso la chiesa Santa Maria di Costantinopoli al rione Ferrovia. Un'iniziativa promossa dalla consigliera delegata alle Pari Opportunità, Patrizia Callaro, Comune, Croce Rossa Italiana e l'ospedale Fatebenefratelli con il supporto delle infermiere volontarie della CRI.

E sono state tante le persone che si sono recate sin dalle prime ore del mattino nella struttura mobile allestita nel retro della chiesa per effettuare visite ed ecografie alla tiroide gratuite effettuata dal dottor Carlo Rinaldi, specialista in endocrinologia.

“Finalmente abbiamo dato continuità al protocollo d'intesa stipulato nel 2018 per le visite sanitarie gratuite e che purtroppo avevamo dovuto fermare a causa della pandemia”, ha commentato Patrizia Callaro soddisfatta per la buona riuscita dell'iniziativa che sembra destinata a replicarsi proprio per l'alto numero di prenotazioni: “A due dall'apertura abbiamo già più di 90 adesioni – ha spiegato la delegata alle Pari Opportunità – e sicuramente ci saranno altri screening dedicati anche altri settori, come cardiologia e senologia”. Dalla delegata alle Pari Opportunità è stata evidenziata inoltre la collaborazioni di quanti hanno contribuito alla realizzazione di questa giornata di screening “dai volontari alla croce rossa, ma grazie anche a don Pompilio (parroco della chiesa di Costantinopoli ndr) che visto il caldo ha messo a disposizione l'auditorium per l'attesa oltre ad una sala per visita”.

Si prova soprattutto a recuperare le visite rinviate per l'emergenza covid, ma anche a supportare quanti si ritrovano in difficoltà a causa della crisi economica. “Le donne le più colpite - ha poi evidenziato Callaro – ci sono persone che hanno rinviato le visite a causa della pandemia. Ci sono persone in difficoltà economica”. Di qui l'appello anche “ad altre associazioni per poter dar vita nuovamente a queste attività di screening gratuito a servizio della città”.

Un dato confermato dal dottor Carlo Rinaldi che nel corso della mattinata dedicata alla prevenzione ha evidenziato “purtroppo che le visite sono state rinviate molto”, rilevando casi in cui “gli ultimi controlli risalgano ad aprile – maggio del 2018”.

E in mattina anche il sindaco Clemente Mastella ha raggiunto l'ambulatorio allestito al rione Ferrovia lodando l'iniziativa e ribandendo l'importanza della prevenzione.