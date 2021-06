Variante Delta, Mastella: a settembre nuovo screening in città Il primo cittadino in occasione delle visite gratuite: da domani disponibili certificati vaccinali

“Al via da domani la consegna degli attestati vaccinali, mentre a settembre nuovo screening in città”. Il sindaco Clemente Mastella in visita presso l'ambulatorio mobile allestito questa mattina al rione Ferrovia per consentire a tutti i cittadini di poter effettuare visite gratuite alla tiroide (leggi qui) ha ribadito l'importanza di continuare a tenere alta l'attenzione soprattutto in occasione dei mesi estivi.

Dal primo cittadino poi nuovo appello “ai 60enni ad effettuare la vaccinazione nonché ad effettuare la seconda dose anche per proteggersi dalla nuova variante. A settembre – ha poi aggiunto – effettueremo nuovi screening in città tentando di individuare con nuove tecniche anche la variante Delta. Mentre ricordo che da domani si possono ritirare i certificati per i vaccini in ordine alfabetico presso gli uffici comunali di via Pomerio al mega parcheggio”. Una prima fase che, come ha ricordato lo stesso primo cittadino, sarà rivolta a “coloro che sono stati vaccinati con la seconda dose ad aprile. Successivamente per chi è stato vaccinato dopo il mese di maggio provvederà direttamente l'Asl a inviare i certificati per l'avvenuta vaccinazione”.