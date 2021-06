"Uomini contro la violenza sulle donne", l'evento a Benevento Domani l'iniziativa promossa dalla Consulta delle donne

"Uomini contro la violenza sulle donne", è la manifestazione che si terrà domani, martedì 29 giugno alle ore 19.30 presso il piazzale antistante la chiesa dell'Addolorata organizzata dalla Consulta delle donne del Comune di Benevento e dalla consigliera delegata alla pari opportunità Patrizia Callaro. Iniziativa volta a sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della lotta alla discriminazione di genere e sui pericoli del dilagare della violenza domestica.

“Rappresentanti uomini delle istituzioni e della società civile deporranno un fiore sulla panchina rossa come impegno e adesione alla lotta contro la violenza sulle donne”, annuncia la presidente della Consulta Sara Furno: “Dobbiamo smetterla di pensare che la violenza sulle donne è una questione che debba essere affrontata solo dalle associazioni femminili. La violenza sulle donne è una piaga sociale che può essere sconfitta solo con la partecipazione di tutta la società con un cambio deciso della mentalità. Chiediamo agli uomini di scendere in campo in modo chiaro e preciso. Solo dall’impegno costante e quotidiano di tutti potranno derivare sollecitazioni ricche di intelligenza e passione per giungere ad una cultura delle pari opportunità non rivendicativa ma costruttiva”.

“Invitiamo tutti a partecipare. Uomini, donne, bambini, rappresentanti di associazioni e semplici cittadini. Chiunque vorrà sostenere il contrasto alla violenza di genere sarà il benvenuto”, sottolinea Patrizia Callaro che precisa: “Il piazzale antistante la chiesa dell’Addolorata è un luogo simbolo contro la violenza sulle donne perché lì è collocata una delle due panchine rosse della città. Vogliamo smuovere le coscienze e creare in questa città un cultura di uguaglianza e rispetto per un futuro migliore”.

La manifestazione di martedì sarà aperta con i saluti del sindaco di Benevento Clemente Mastella e si svolgerà nel pieno rispetto delle misure di sicurezza anti Covid-19.