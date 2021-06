Comune, nei prossimi tre anni saranno assunti 31 nuovi dipendenti L'annuncio dell’assessora al Personale, Carmen Coppola

“L'approvazione della delibera del fabbisogno di personale per il triennio 2021 – 2023 da parte della Giunta, seppure in un quadro di difficoltà finanziaria determinata dalle conseguenze economiche della pandemia ancora in atto e dei riflessi che essa ha comportato sul bilancio dell'Ente, testimonia l'attenzione del sindaco Mastella, della sottoscritta e dell'intera Giunta ad assicurare all'Ente, interessato da un elevato numero di pensionamenti, un adeguato ricambio di dipendenti”.

A dichiararlo è stata questa mattina l’assessora al Personale, Carmen Coppola, che così proseguito:

“L'assunzione di 31 unità di personale a tempo indeterminato, corrispondenti alle figure professionali proposte dai dirigenti di settore, servirà ad accrescere in termini qualitativi i servizi erogati per effetto della scelta di acquisire lavoratori specializzati e con competenze specifiche. Il piano triennale del

fabbisogno di personale è frutto di una programmazione mirata al conseguimento di una maggiore efficienza dell'Ente comunale ed è uno strumento strategico per individuare le esigenze di personale in relazione alle funzioni istituzionali ed agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi al cittadino. Il potenziamento di personale permetterà al Comune di Benevento di essere ancora più vicino ai propri cittadini nei servizi e di rispondere al meglio ai bisogni della collettiva. Colgo, infine, l’occasione per ringraziare il dirigente delle Risorse Umane, Alessandro Verdicchio, e l'Ufficio Personale per il costante supporto tecnico offerto”.