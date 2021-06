Rifiuti, possibili disservizi per lo sciopero nazionale A comunicarlo l'Asia di Benevento che assicura: "Servizi essenziali garantiti"

"A seguito dello sciopero generale del comparto igiene ambientale proclamato, su tutto il territorio nazionale, per l’intera giornata del 30 giugno prossimo da Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Fiadel, i servizi di spazzamento e di raccolta rifiuti potrebbero subire ritardi e disservizi". A comunicarlo l'Asia di Benevento, l'azienda che si occupa del servizio di raccolta dei rifiuti in città assicurando però la prosecuzione dei servizi essenziali.

"In ogni caso i servizi essenziali - assicura l'azienda - così come individuati dall’accordo nazionale del 1 marzo 2001 per la regolamentazione dell'esercizio delle astensioni nel settore dell'igiene urbana ambientale, saranno comunque assicurati. La situazione rientrerà da giovedì 1 luglio".