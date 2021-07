Unisannio, presentata Off, officina delle idee - FOTO Riqualificazione edifici del centro storico: terminato Palazzo Bosco Lucarelli

L’Università del Sannio ha inaugurato OFF, Officina delle Idee, uno spazio di creatività e contaminazione a disposizione degli studenti, nel Complesso San Vittorino. Un’ampia area al piano terra dell’edificio universitario, che affaccia su un meraviglioso cortile interno e che ospiterà seminari, attività di formazione extracurriculari di natura trasversale, teatro, musica, presentazione di libri, o semplicemente studio in gruppo.

“All’UniSannio – ha dichiarato il rettore Gerardo Canfora – crediamo fortemente che la creatività dei nostri ragazzi sia l’ingrediente principale per costruire un futuro migliore. L’Università forma competenze nelle sue aule e nei laboratori ma la crescita della persona si completa con l’esperienza e il confronto.

In mattinata è stato mostrato agli studenti anche Palazzo Bosco Lucarelli dopo la conclusione dei lavori di ristrutturazione. “Sono i primi passi – ha spiegato il prof. Canfora - dell’opera di ammodernamento che sta interessando diverse strutture universitarie con l’intento di realizzare la visione di UniSannio come campus urbano, nel centro storico cittadino. Crediamo nel legame intimo tra i saperi e i luoghi dove questi si trasmettono. La crescita dei saperi in un contesto bello e accogliente è il valore aggiunto del nostro ateneo”