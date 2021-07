Movida e finale europei, Mastella: mascherine e stop a vendita alcol a valanga Vaccinazioni. Lunedì il sindaco incontra i dirigenti scolastici per parlare del rientro in classe

"Nelle prossime ore non escludo un'ordinanza ad hoc per limitare e regolare la vendita di alcol nelle ore serali per impedire atteggiamenti che vanno contro il vivere civile specialmente nelle ore serali e notturne. Ho detto no al maxi schermo per la partita Inghilterra – Italia per non creare situazioni di pericolo sul fronte dei contagi”.

Clemente Mastella, sindaco di Benevento annuncia le possibili novità che saranno messe in campo in vista del prossimo fine settimana a Benevento. Eventi che potrebbero far arrivare nel centro del capoluogo sannita miglia di persone, in particolari giovani. Una situazione anche al centro del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica che si è svolto questa mattina nel Palazzo del Governo e che è stato presieduto dal prefetto Carlo Torlontano (LEGGI ALTRO ARTICOLO).

A margine dell'elezione del presidente del primo Forum Giovani di Benevento, il sindaco Mastella ha lanciato un appello proprio ai giovani beneventani e più in generale sanniti: “Purtroppo è stato stabilito che la variante Covid denominata Delta colpisce particolarmente i giovani. Ed è per questo che a voi chiedo di non abbassare la guardia e anche in occasione di eventi, serate all'aperto e altre situazioni dove ci sono assembramenti di persone, di indossare tassativamente la mascherina. Mi auguro che l'Italia vinca domenica sera ma i giovani e i cittadini tutti dovranno essere contenuti e rispettosi delle regole anticontagio. Mettete la mascherina in maniera corretta. Questo non significa obbedire al sindaco ma una scelta di vita responsabile. L'emergenza sanitaria non è affatto finita e tempo che ad ottobre prossimo si potrebbe piombare nuovamente nell'emergenza. Sfruttiamo l'estate per maturare riflessioni ed evitare pericoli. Vaccinatevi” chiede poi Mastella invitando i giovani all'immunizzazione. Primo cittadino impegnato in questi giorni anche per approntare un piano per la riapertura delle scuole. Al vaglio un piano di vaccinazione di massa “Lunedì – ha annunciato – ho un incontro con i dirigenti scolastici per cercare di capire in che direzione andare”.

Tornando a sabato e domenica Mastella ha poi rimarcato: “Le norme per la civile convivenza e anti contagio ci sono già. Per quanto riguarda la movida dobbiamo trovare un modo per evitare che venga servito alcol a valanga e porti a comportamenti che non tengano conto del rispetto che dobbiamo agli altri”.