Covid e assembramenti, ecco le nuove regole per la movida a Benevento Le regole contenute nell'ordinanza del sindaco Mastella per questo fine settimana

Il sindaco di Benevento lo aveva annunciato ieri mattina a margine della presentazione del Forum dei Giovani: “sto firmando un'ordinanza che regola la movida e che limita la somministrazione di alcol”. Nella tarda serata di ieri l'ordinanza è stata firmata e pubblicata. Contiene una serie di regole da rispettare sia per questo fine settimana sia di carattere generale sempre per prevenire l'aumento di contagio covid.

Ecco le regole valide per stasera e domani.

Tutti gli esercenti di attività di vicinato dovranno cessare la vendita al pubblico di bevande alcoliche e super alcoliche dalle ore 22 di domenica 11/07/2021 fino alle ore 6 di lunedì 12/07/2021; a tutti i pubblici esercizi di osservare rigorosamente, nella somministrazione di bevande alcoliche e super alcoliche, i limiti di orario previsti dalla legge. I frequentatori, delle predette attività, dovranno rispettare tutte le norme anticovid-19 ed in particolare, la distanza interpersonale di almeno un metro e l’obbligo di uso delle mascherine (DPI); il rispetto della precedente Ordinanza prot. 52901/2021 (all.); ai titolari di esercizi pubblici e commerciali, anche di natura temporanea e ambulante, ai titolari di attività artigianali con vendita di alimenti, ai circoli privati siti sul territorio

cittadino; di vendere e somministrare bevande di qualsiasi tipo in appostiti bicchieri monouso, con esclusione quindi della vendita in bottiglie di vetro o in lattine metalliche; di provvedere alla raccolta differenziata dei rifiuti derivanti dall’attività svolta mediante appositi contenitori, così come previsto dalle Ordinanze Sindacali disciplinanti il Servizio di raccolta dei rifiuti urbani in ambito comunale; è fatto divieto a chiunque, nelle aree cittadine, di consumare bevande contenute in bottiglie di vetro o in lattine metalliche”. Inoltre il sindaco Mastella raccomanda “in tutti i luoghi pubblici e aperti al pubblico la rigorosa osservanza, del vigente divieto di assembramento, del rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro e dell’obbligo di uso delle mascherine (DPI); facendo appello al senso di responsabilità della cittadinanza segnatamente delle fasce giovanili.

Dal comune poi l'invito al rispetto della precedente ordinanza che contiene altre indicazioni, tra le quali: “dal 15 giugno al 15 settembre chiusura alle ore 24,00, salvo diversamente disposto; i frequentatori dovranno rispettare tutte le norme anticovid-19 ed in particolare, la distanza interpersonale di almeno un metro e l’obbligo di uso delle mascherine (DPI); 2) a decorrere dal 21 maggio 2021 e per tutti i successivi venerdì, sabati e domeniche, nonché nei giorni festivi e prefestivi, nel rispetto degli orari previsti dall’art. 1 del “decreto legge 18 maggio 2021, n 65 avente oggetto: Misure urgenti relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19. (G.U. n. 117 del 18/05/2021)”, il divieto di stazionamento per evitare gli assembramenti, su tutto il territorio cittadino ed in particolare nelle seguenti aree: a) Piazza Risorgimento, e agli spazi adiacenti costituiti dall’area antistante l’edificio dell’ex Banca D’Italia e dall’area antistante gli istituti scolastici Alberti e Galilei e Via XIV Maggio; b) Via De Caro (area prospiciente il Tribunale);c) Via S. Rosa, Via N. Sala e Via F. Flora; d) Giardini Piccinato; e) P.za San Modesto; 3) la Polizia Municipale è autorizzata alla chiusura delle predette aree nel caso in cui non sia possibile rispettare le previste norme sanitarie per il notevole afflusso di persone; ai titolari di esercizi pubblici e commerciali, anche di natura temporanea e ambulante, ai titolari di attività artigianali con vendita di alimenti, ai circoli privati siti sul territorio cittadino, nel periodo dal 19maggio al 31 luglio 2021;