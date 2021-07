Vendita e somministrazione di alcol, ecco la nuova ordinanza del Comune Rinviate le disposizioni e annullate precedenti regole valide per domani in occasione degli Europei

Il Comune di Benevento in serata ha annullato la precedente ordinanza che regolava la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e non ed ha rinviato un nuovo testo corretto in alcuni punti.

“L’Ordinanza prot. 77252/2021 è da intendersi ANNULLATA – spiegano da Palazzo Mosti - dalla presente Ordinanza, che dispone quanto segue: a tutti i pubblici esercizi e a tutti gli esercenti di attività di vicinato di cessare la vendita al pubblico di bevande alcoliche e super alcoliche dalle ore 22 di domenica 11/07/2021 fino alle ore 6 di lunedì 12/07/2021; i frequentatori, delle predette attività, dovranno rispettare tutte le norme anticovid-19 ed in particolare, la distanza interpersonale di almeno un metro e l’obbligo di uso delle mascherine (DPI); il rispetto della precedente Ordinanza prot. 52901/2021; ai titolari di esercizi pubblici e commerciali, anche di natura temporanea e ambulante, ai titolari di attività artigianali con vendita di alimenti, ai circoli privati siti sul territorio cittadino; di vendere e somministrare bevande di qualsiasi tipo in appostiti bicchieri monouso, con esclusione quindi della vendita in bottiglie di vetro o in lattine metalliche; di provvedere alla raccolta differenziata dei rifiuti derivanti dall’attività svolta mediante appositi contenitori, così come previsto dalle Ordinanze Sindacali disciplinanti il Servizio di raccolta dei rifiuti urbani in ambito comunale; è fatto divieto a chiunque, nelle aree cittadine, di consumare bevande contenute in bottiglie di vetro o in lattine metalliche; R A C C O M A N D A in tutti i luoghi pubblici e aperti al pubblico la rigorosa osservanza, del vigente divieto di assembramento, del rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro e dell’obbligo di uso delle mascherine (DPI); facendo appello al senso di responsabilità della cittadinanza segnatamente delle fasce giovanili".