Maxi esercitazione radio della Protezione civile nel Sannio Domani giornata dedicata alla verifica del funzionamento dei ponti radio

L’Associazione volontari Protezione Civile Benevento, la Pubblica Assistenza di Castelpoto, l’Associazione volontari Protezione Civile di Tocco Caudio e la Pubblica Assistenza di San Leucio del Sannio tutti della provincia di Benevento, al fine di verificare i collegamenti radio tra le varie componenti del volontariato di protezione civile e le sedi Istituzionali di Protezione Civile locali, ha organizzato per per domani un'esercitazione operativa nel territorio della provincia di Benevento. L'esercitazione non prevede il coinvolgimento diretto della popolazione o delle altre componenti di intervento ( Vigili del Fuoco, Forze di Polizia). Grazie alla concessione Governativa delle frequenze radio da parte del Ministero delle Infrastrutture sarà possibile realizzare i collegamenti. “Sarà posizionata una unità comando locale mobile (UCL) al campo accoglienza soccorritori presso l'area addestramento in via Giuseppe D’Alessandro zona stadio 'Ciro Vigorito', inoltre saranno impiegati 9 equipaggi radio mobili ed un ponte ripetitore. Saranno effettuati e verificati i collegamenti radio tra le sedi distaccate di Molinara, Castelvetere V.F., San Bartolomeo in Galdo, Castelpoto, Tocco Caudio, Amorosi e San Leucio del Sannio.

Prove di collegamenti inoltre interesseranno le sedi istituzionali delle componenti di Protezione Civile locali, sedi COC: Molinara, San Marco dei Cavoti, Reino, Pesco Sannita, Pietrelcina, Castelvetere V.F., Decorata, Castelpagano, Colle Sannita, Circello, Campolattaro, Castelpoto, Cautano, Vitulano, Campoli Monte Taburno, Apollosa, Tocco Caudio, San Leucio, Ceppaloni, Arpaise, San Bartolomeo in Galdo, San Giorgio la Molara, Santarcangelo Tremonti, Paduli.

“Inoltre – spiega il presidente dell'associazione Aniello Petito - ci saranno prove di collegamenti radio con i punti di monitoraggio per rischio esondazione dei fiumi Calore e Sabato in prossimità della città di Benevento: zona ASI di Ponte Valentino, Ponticelli, Ponte Calore, Cellarulo, Pantano, Santa Colomba e Santa Clementina. L’esercitazione viene realizzata grazie al patrocinio del Comune di Benevento e alla disposizione del sindaco Clemente Mastella e dell’assessore Mario Pasquariello sempre sensibile alle tematiche di Protezione Civile. Tale attività – ha concluso Petito -, consentirà di verificare e migliorare le attività che le associazioni svolgono a supporto delle Istituzioni al fine di assicurare il tempestivo intervento a soccorso della popolazione in caso di emergenza”.