De Luca: 60milioni per il San Pio, arriverà a 600 posti letto Il Governatore: nel Sannio sanità d'eccellenza. Rimane obbligo di mascherina anche all'aperto

L'ospedale San Pio centro d'eccellenza per le cure. Il Governatore Vincenzo De Luca questa mattina ha tagliato il nastro di nuove apparecchiature e della risistemazione di numerosi reparti all'ospedale Rummo di Benevento. In particolare sono stati inaugurati la nuova rianimazione con 10 posti letto, il Centro di Chirurgia Robotica, la nuova Risonanza Magnetica, la nuova TC, ed i rinnovati ingressi del Padiglione Santa Teresa e del Padiglione San Pio.

"Una giornata importante, dopo la bella visita all'hub dell'attività economica – ha esordito - . Questa azienda sta crescendo di livello e con il numero di 600 posti letto, a cui si arriverà a breve, diventa tra i centri più grandi e attrattivi della Regione Campania”.

Il Governatore ha poi annunciato investimenti per 60 milioni di euro.

“Il covid non ha fermato questo lavoro e voglio ribadire che non si è mai vista tanta attenzione per la sanità nelle aree interne. Ottimo anche il lavoro compiuto dall'Asl per la campagna vaccianale. Il Sannio è la realtà più alta per immunizzazione, c'è però un 15 per cento di cittadini che ha deciso di non vaccinarsi e questo sarà un problema. Era doveroso ringraziare il personale medico per questo importante lavoro svolto. Un lavoro stressante ma dobbiamo reggere perché ci saranno mesi non facili. Ad oggi sono stati effettuati 6milioi di vaccini, e 2 milioni di cittadini sono stati immunizzati con 2 dosi. Per novembre dobbiamo arrivare a 9milioni con oltre di 4 milioni di cittadini immunizzati”.

E poi De Luca guarda ai prossimi giorni: “Più tranquillità ma anche nuove preoccupazioni.

La variante delta, innanzitutto, che colpisce i giovani. L'apertura dell'anno scolastico (presto ci vedremo con i direttori generali per il piano vaccini) dove se abbiamo un personale docente immunizzato per il 92 per cento, per metà settembre dobbiamo completare le vaccinazione agli studenti”.

Assembramenti a scuola e movida portano al contagio rincara la dose il Governatore e sgombra lapidario il campo: “In Campania rimarrà l'obbligo di mascherina all'esterno oltre che al chiuso. Dopo l'estate i rientri possono creare problemi dunque la mascherina è essenziale per frenare la circolazione del virus. Sono comunque fiducioso, ma chiedo a tutti di essere consapevoli dei problemi. Si esce dall'epidemia se saremo responsabili e terremo fede all'obiettivo".

Poi uno sguardo alla situazione economica “Affrontiamo un periodo difficile, ora occorre puntare sullo sviluppo delle infrastrutture e la provincia di Benevento sarà privilegiata. Qui nel Sannio arriveranno mezzo miliardo di euro per la diga di Campolattaro, e voglio ribadire che i due terzi dei fondi sono stanziati dalla Regione. Il Governo al di là di quanto scritto ne ha finanziato solo una parte. E poi si rammarica: “Purtroppo il Sud rimane sempre il Sud e non ci regala nulla nessuno. Ma non siamo gracili, godiamo di ottima salute” ha scherzato il Governatore.

E poi il piano lavoro “Presto una nuova tornata di concorso. Dopo i 2mila giovani che saranno impiegati nella pubblica amministrazione, entro quest'anno ci sarà un nuovo concorso. E' una fase di grande impegno sul piano sanitario, infrastrutture, lavoro”.

Infine un accenno ai festeggiamenti per gli Europei “Purtroppo tra tre settimane tireremo le somme, intanto continuate ad aiutarci con senso di responsabilità, continuando a rispettare le regole. Riaprire tutto e riaprire per sempre è il nostro obiettivo”.