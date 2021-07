Ecco Amacenter, un nuovo centro di radioterapia nel Sannio Questa mattina il taglio del nastro della struttura al viale Mellusi con il governatore De Luca

Taglio del nastro questa mattina per Amacenter, il nuovo centro di radioterapia realizzato a Benevento dal gruppo De Vizia Sanità. Numerose le istituzioni e autorità presenti presso la nuova struttura al viale Mellusi per l'inaugurazione con il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, il sindaco Clemente Mastella e l'arcivescovo, monsignor Felice Accrocca.

“Vogliamo consentire ai pazienti della provincia e non solo di non andare fuori regione, ma di avere la possibilità di effettuare le terapie direttamente sul territorio”, ha spiegato il dottor Antonio De Vizia, presidente del Gruppo De Vizia Sanità illustrando l'obiettivo del nuovo centro di radioterapia inaugurato a Benevento.

Dopo la benedizione la struttura è stata mostrata ai presenti evidenziando il risultato di un progetto che punta a dare sempre più risposte al territorio e alle esigenze dei pazienti: “Anche durante la pandemia - ha sottolineato Marcella De Vizia, direttore generale di Amacenter - questi pazienti sono risultati più fragili del solito. Ed è giusto che siano supportati nel loro territorio affinché non debbano rimanere lontani dai loro familiari, perché tutto: dall'assistenza medica al supporto della famiglia risulta importante per questi pazienti. Il nostro impegno – ha ribadito la dottoressa De Vizia - è proprio fare in modo che non si sentano soli”.

Attenzione pertanto rivolta alle nuove tecnologie: “Vogliamo portare l'innovazione - ha spiegato Annamaria Castrichino, responsabile del reparto di Radioterapia - e la possibilità per i nostri pazienti di avere tutto vicino al loro domicilio, un servizio per Benevento e anche per le zone limitrofe”.

Un nuovo servizio, dunque, a supporto dei cittadini che andrà a implementare il servizio sanitario. Come evidenziato anche dal presidente De Luca che nel ribadire l'importanza della medicina territoriale ha sottolineato come “anche le strutture private accreditate, che si integrano con la struttura pubblica, siano componenti di un sistema sanitario che ci aiutano a reggere bene”.