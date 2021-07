Il Comune apre sette luoghi per il "fatidico sì" Tra gli altri anche l'Arco di Traiano, la Villa Comunale, Villa dei Papi e Giardini De Simone

L'Arco di Traiano, l'Arco del Sacramento, Villa dei Papi, Palazzo Paolo V, i Giardini De Simone, i Giardini Piccinato e la Villa Comunale. Da oggi a Benevento sarà possibile pronunciare il 'fatidico sì' in questi luoghi magici grazie al nuovo servizio “Matrimoni e Unioni Civili – 7 location per il giorno delle vostre nozze”, promosso dal Comune di Benevento - Settore Servizi Demografici.

Sette location speciali per le quali sono già state avanzate numerose richieste. “Un modo per valorizzare il nostro patrimonio e offrire la possibilità a chi lo desidera di celebrare il propprio matrimonio in un luogo importate e suggestivo come quelli messi a disposizione” ha commentato a riguardo l'assessora ai Servizi Demografici, Carmen Coppola.

Scambiarsi le promesse nuziali in questi magici scenari costa 250 euro, ed è possibile allestire brindisi o buffet ovviamente seguendo disposizione di rispetto dei luoghi.

Gli sposi possono incaricare professionisti da loro scelti o è possibile usufruire dei servizi per la cerimonia anche scegliendo da una short list, che il Comune sta mettendo a punto e alla quale possono iscriversi tutti gli operatori del settore.

“Abbiamo dato ai cittadini una nuova opportunità di godere dei luoghi. Un servizio molto diffuso in altri luoghi d'Italia, abbiamo già richieste anche da persone non residenti a Benevento – ha specificato il dirigente ai Servizi Demografici, Gennaro Santamaria -. Qualche giorno fa abbiamo celebrato anche la prima unione civile e riteniamo che oltre alla valorizzazione del patrimonio cittadino questo sua al contempo un modo per incentivare turismo e attività commerciali. Gli operatori, infatti, possono accreditarsi per gli allestimenti e il Comune compilerà così una short list da sottoporre, ove richiesto, agli sposi”.

“E' un altro piccolo tassello che l'amministrazione mette in campo, avevamo già avuto molte richieste per i matrimoni civili. Mettere a disposizione location così belle è positivo e a questo è possibile collegare un indotto commerciale che permetterà la valorizzazione di operatori e servizi commerciali” ha infine chiosato l'assessore al Commercio, Alfredo Martignetti.