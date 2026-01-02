Lavorgna: "Ok a collaborare con la Lega, ma serve ritorno al voto dei cittadini" Così il Segretario del movimento civico provinciale Sannio Insieme

"Accogliamo con piacere le parole del commissario provinciale della Lega, Domenico Parisi, che vanno nella direzione di un confronto serio e costruttivo in vista delle imminenti elezioni provinciali.”

Lo dichiara Alfredo Lavorgna, Segretario del movimento civico provinciale Sannio Insieme, che sottolinea come “la disponibilità a lavorare a un programma condiviso è un percorso già ampiamente discusso e rappresenta un passaggio fondamentale per dare risposte concrete ai territori e agli amministratori locali”.

“Sannio Insieme – continua Lavorgna – è pronta a fare la propria parte con senso di responsabilità, mettendo al centro contenuti, obiettivi comuni e l’interesse del Sannio”.

Resta però una riflessione politica chiara: “Ci auguriamo che questa tornata elettorale, affidata ancora una volta al voto dei sindaci e dei consiglieri comunali, a causa della legge Delrio, sia l’ultima. È necessario restituire quanto prima la parola ai cittadini, affinché possano scegliere direttamente i propri rappresentanti e rafforzare così la legittimità democratica delle Istituzioni provinciali".



