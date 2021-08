Erasmus, protagonista l'Istituto Palmieri Rampone Visita di siti archeologici anche grazie a realtà aumentata e immagini 3D

L’Istituto Palmieri Rampone Polo di Benevento protagonista della terza mobilità Erasmus +, il programma di mobilità dell'Unione Europea per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport. Progetto appartenente alla Key action 2: cooperazione per l'innovazione e lo scambio di buone prassi.

Dal titolo “Footprints of History in the Footsteps of Technology”, coinvolge tre paesi del Mediterraneo: l'Italia, la Grecia e la Turchia, rispettivamente le scuole Palmieri Rampone di Benevento, la scuola Yunanistan 6 Gel di Kavalas e Karsiyaka Aydogan Yagci Bilim ve Sanat Mekezi di Izmir.

Studenti ed insegnanti hanno portato avanti un percorso di apprendimento e utilizzo delle tecnologie innovative a servizio della storia e dell'arte. Grazie a questo progetto, i partecipanti hanno potuto visitare siti archeologici e pagine di storia attraverso la realtà aumentata ed immagini 3D. La professoressa Gilda Cecoro, coordinatrice del gruppo, ha così commentato: “Apprendere è più stimolante e gratificante se svolto in gruppo e attraverso una tecnologia moderna e all’avanguardia”.

Cultura, storia e tradizioni sono state toccate con mano e vissute pienamente in questi pochi giorni. Il giorno 16 agosto, dopo aver fatto visita alla sede Rampone ed ammirato i numerosi laboratori tra i quali grafica, linguistico, informatica e robotica, il gruppo di docenti provenienti dalla Turchia e dalla Grecia ha visitato il nostro patrimonio artistico e storico, accompagnati dalla delegazione dell’I.S. Palmieri Rampone Polo, unitamente alla guida turistica che ha coinvolto ed interessato i nostri partner. Teatro Romano, Arco del Sacramento, Duomo, Arco di Traiano, Santa Sofia, Rocca dei Rettori e altri punti di interesse storico sono stati oggetto della visita culturale.

Il giorno 17 agosto, il gruppo ha fatto visita al sito archeologico di Pompei, rientrando nel pomeriggio a Benevento per la serata finale, durante la quale i docenti ospiti hanno ricevuto degli omaggi tipici della nostra terra e l’attestato di partecipazione alla terza mobilità.

“Once Erasmus... always Erasmus! Chi ha vissuto un’esperienza Erasmus, ne porta con sé i valori per tutta la vita”, così si legge sulla pagina web Erasmusplus.it, ed è assolutamente vero. L’esperienza che i docenti dell’Istituto Palmieri Rampone Polo hanno vissuto, partecipando al progetto Erasmus+ in Turchia e in Grecia, non è stata solo un’esperienza formativa dal punto di vista culturale e didattico, ma anche un'esperienza di valori, condivisione dei saperi e del piacere di stare insieme. L'Esperienza Erasmus cambia la visione della vita e aiuta a costruire l'identità europea.