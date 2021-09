Covid. Bucciano, il sindaco: nuovi casi, appello alla prudenza L'annuncio del primo cittadino

Nuovi casi di positività al covid nel comune di Bucciano, in provincia di Benevento. Ad annunciarlo sui social il sindaco Domenico Matera in un post sulla pagina facebook dell'ente: “Purtroppo – si legge nel messaggio pubblicato dal comune - nelle ultime ore il numero dei soggetti positivi è aumentato e ad oggi in paese ci sono tredici concittadini contagiati. Fortunatamente nessuno di loro presenta criticità e gran parte risulta già vaccinata con ciclo completo”. Di qui un nuovo appello rivolto alla cittadinanza: “Vi invito ancora una volta ad essere prudenti, soprattutto in questo momento difficile per la nostra comunità. Solo attraverso uno sforzo corale di responsabilità riusciremo ad arrestare il veloce proliferarsi dell’epidemia”.