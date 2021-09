Unisannio. Dialogo con don Luca Peyron, ideatore dell’apostolato digitale Nell'ambito del ciclo di seminari sul digitale

Il 6 ottobre, alle 5, avrà inizio un ciclo di seminari sul digitale. Il primo si svolgerà nel cortile di Palazzo Bosco Lucarelli in piazza Roma. Il tema è "I saperi nella condizione digitale, l'umano al centro, sì ma come?". Nell’occasione, sarà ospite don Luca Peyron, teologo, docente nelle università di Torino e Cattolica del Sacro cuore di Milano, nonché promotore e responsabile dell’apostolato digitale.

Peyron dialogherà, insieme al rettore Gerardo Canfora, con i giovani studenti e dottorandi dei tre dipartimenti dell'Università del Sannio.

“Mentre la Commissione europea – afferma la professoressa Antonella Tartaglia Polcini, delegata alla Terza Missione di ateneo - punta sulla centralità della persona e sulle sue competenze per evitare che sia passiva destinataria dei cambiamenti indotti dalla transizione digitale, l’Università del Sannio apre un ciclo di seminari per riflettere sui diversi volti del digitale e dei saperi ad esso connessi partendo dalla necessità di porre l’umano al centro ed interrogandosi, in un dialogo circolare tra discenti e docenti”.