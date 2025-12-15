Dussmann Service, i sindacati: "Nessuna speranza per i lavoratori a Natale" La nota delle organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti provinciali

Nessuna luce di speranza per i lavoratori Dussmann Service di Benevento durante le festività natalizie. Siamo giunti alle festività natalizie, ma per le lavoratrici e i lavoratori della Dussmann Service di Benevento non si prospetta alcuna novità positiva. Come organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti provinciali, non vogliamo assistere all’ennesima “guerra tra poveri”, combattuta da chi già oggi riesce a lavorare solo grazie agli ammortizzatori sociali e con pesanti perdite economiche.

Rivolgiamo un forte appello: Alla politica locale e regionale, Alle istituzioni, Alla Chiesa e alle associazioni. Alle società committenti. Affinché intervengano con responsabilità e buon senso per garantire un giusto equilibrio sociale e scongiurare ulteriori sacrifici sulle spalle dei lavoratori.

Una storia che si ripete. Come sindacato dei trasporti, stiamo ripercorrendo un film già visto: a pagare sono sempre le lavoratrici e i lavoratori. In territori depressi come il nostro, è necessario voltare pagina e restituire dignità al mondo del lavoro. Il nostro più grande auspicio è che queste famiglie non debbano trascorrere le festività natalizie nella disperazione, segnate da ulteriori tagli salariali e dal calpestamento della loro dignità.

Il grido d’allarme; Abbiamo già utilizzato tutti gli strumenti a nostra disposizione. Ora ci resta soltanto l’ennesimo grido d’allarme: È vero che le difficoltà esistono. Ma quando c’è la volontà di tutti, le criticità si superano. Il territorio si difende insieme. Le famiglie meritano attenzione, rispetto e dignità.

LE SEGRETERIE PROVINCIALI

FILT-CGIL FIT-CISL UIL TRASPORTI

G. ANZALONE E. MARRA C. PAGLIUCA