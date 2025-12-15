Agricoltura: dal Sannio sos per logistica e infrastrutture Ieri a Benevento celebrata la 75^ Giornata del Ringraziamento

Politiche di sostegno e provvedimenti adeguati. Sono le istanze rilanciate dal mondo agricolo in occasione della 75^ Giornata del Ringraziamento. Ieri a Benevento la mobilitazione della Coldiretti con il raduno di centinaia di agricoltori che a bordo dei trattori si sono riuniti nei pressi del piazzale Coldiretti di Benevento per poi partire in corteo lungo le strade principali del capoluogo per poi convergere presso la Basilica della Madonna delle Grazie per la messa e la benedizione delle macchine agricole.

Un appuntamento storico con il quale si vuole ringraziare del raccolto e invocare la benedizione per la nuova annata agraria.

“E' un modo per dimostrare la nostra capacità di stare vicino a quella che è la comunità, i cittadini e rinnovare questa alleanza forte tra consumatore e mondo agricolo – ha spiegato Gennarino Masiello, Presidente Provinciale e Vice Presidente Nazionale Coldiretti –. Un'alleanza indispensabile per il fatto che sicuramente l'agricoltura vive dei grossi momenti di difficoltà ma si può risolvere attraverso la capacità di poter rispondere alla domanda nuova del consumatore cittadino, ai servizi per le comunità e al fatto che le istituzioni possano comprendere fino in fondo che abbiamo bisogno di politiche e provvedimenti adeguati per fare in modo che questo mondo non venga mortificato e venga messo al centro dell'agenda politica”.

E dunque l'appello a lavorare per una delle criticità che il Sannio sconta di più “Occorre lavorare per la logistica e la capacità di infrastrutturare il territorio per avvicinare le persone e i prodotti. Credo – ha concluso - che sia indispensabile puntare su infrastrutture materiali ma anche immateriali perché sappiamo che anche per favorire gli scambi commerciali occorrono innovazioni tecnologiche ma anche i mercati virtuali”.