Benevento, "settimana corta" all'Aveliola La squadra si trasferirà nell'impianto delle giovanili che è in sintetico come il Monterisi

La settimana corta della strega. Quella che prelude al lungo stop natalizio. Per abbreviare i tempi, la prossima partita a Cerignola si gioca venerdì sera, alle 20,30. E così in casa giallorossa si fa presto ad archiviare la rotonda vittoria sul Giugliano e pensare solo alla prossima sfida con l'Audace dell'ex Vincenzo Maiuri.

Il Benevento, ovviamente, si è già ritrovato sul campo di allenamento per riprendere la preparazione: 10,30 all'Imbriani, scarico per chi ha giocato contro i napoletani, seduta regolare per gli altri. E' l'ultima sull'erba dell'Antistadio, perchè il Monterisi di Cerignola è in sintetico e la squadra giallorossa approfitterà dell'erba artificiale dell'Avellola per allenare bene rimbalzi e giocate. Così martedì, mecoledì e giovedì mattina le sedute saranno tutte svolte sul sintetico della “casa delle giovanili”. Giovedì 18 la squadra andrà nel solito ritiro di Venticano, svolgendo però ancora venerdì mattina una seduta di rifinitura all'Avellola. Poi partenza per la vicina Cerignola, dove l'inizio della sfida è previsto per le 20,30.