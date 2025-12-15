Falsi peluche "Labubu" sequestrati dalla Guardia di Finanza nel Sannio L'operazione è scattata in uno dei tanti mercatini natalizi: denunciato un ambulante

Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale Benevento, durante un controllo in materia di contraffazione di marchi o segni distintivi, hanno effettuato una nuova operazione che ha portato al sequestro di oltre 400 peluche contraffatti, conosciuti come “Labubu”.

I Finanzieri della Sezione Mobile del Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria hanno individuato un punto vendita ambulante, che esponeva per la vendita, in occasione dei tipici mercatini di Natale, peluche Labubu privi dei segni distintivi tipici dell’originale, proposti a prezzi molto bassi e accompagnati da una documentazione commerciale giudicata sospetta in relazione alla provenienza e alla liceità della merce. Pertanto i peluche falsi, sono stati sequestrati e il titolare è stato denunciato.

I peluche, creati originariamente da un artista di Hong Kong e distribuiti a livello globale da “Pop Mart”, sono diventati in breve tempo una tendenza, alimentata anche dalla visibilità ottenuta sui social. Proprio questa popolarità ha reso i Labubu un target del mercato della contraffazione; secondo gli accertamenti, molte imitazioni risultavano esteticamente molto simili agli originali, ma realizzate con materiali di qualità inferiore, con loghi, colori, confezioni e codici riprodotti in modo da confondere l’acquirente.

Acquistare prodotti originali assicura il futuro del nostro Paese, garantisce il lavoro legale, nonché la salute e la sicurezza di chi li utilizza.