Itabus, ecco le nuove corse Benevento - Roma Due i viaggi al giorno che collegano la città a Bari, Roma, Bologna e Milano

Prende il via il servizio Itabus dedicato a Benevento. Il capoluogo sannita entra così nel network della nuova compagnia di trasporto su gomma a lunga percorrenza, fondata da Flavio Cattaneo e che vede fra gli altri azionisti Luca Cordero di Montezemolo, Angelo Donati, Isabella Seragnoli e la famiglia Punzo.

"La capillarità sul territorio - viene precisato in una nota dell'azienda - è uno dei capisaldi della strategia di Itabus, che ha avviato i servizi il 27 Maggio e che già sta ampliando il proprio network. In quest’ottica si inseriscono le nuove fermate a Benevento: 2 i viaggi al giorno che collegano la città a Bari, Roma, Bologna e Milano. Da Sud verso Nord ci sarà un Itabus in partenza da Bari alle 10:25 che arriverà a Benevento alle 13:10 e ripartirà alle 13:15, per arrivare a Roma alle 16:15, a Bologna alle 21:25 e a Milano alle 00:25. Da Nord verso Sud invece sarà possibile partire da Milano alle 7:30, da Bologna alle 10:35, da Roma alle 15:45 per raggiungere Benevento alle 18:40. Da qui Itabus ripartirà alle 18:45 e raggiungerà Bari alle 21:30. Una nuova offerta di viaggio su gomma per un territorio ricco di domanda, Itabus coniuga il comfort (offrendo servizi quali WI-FI gratuito a bordo, distributori di snack e bevande, toilette su tutti i mezzi) alla sicurezza (sala operativa attiva h24 per monitorare costantemente lo stato dei bus, 2 autisti a bordo per la maggior parte dei viaggi) ed alla convenienza (offrendo i migliori prezzi sul mercato). Ampliare la propria rete è un risultato importante per la società, che con il progressivo arrivo degli autobus (di ultimissima generazione, prodotti da MAN, che a regime saranno 300) aumenterà sempre più frequenze e itinerari".

"Questo passo rappresenta un primo traguardo che dà grande soddisfazione - dichiara Francesco Fiore, AD Itabus -. Siamo felici di ampliare la nostra rete in Campania, collegando Benevento. Conosciamo le potenzialità del territorio e sappiamo bene quanta domanda di trasporto a lunga percorrenza ci sia. Portare i viaggiatori da Benevento direttamente nelle grandi città di Bari, Roma, Bologna e Milano senza effettuare cambi o fermate intermedie era uno dei nostri obiettivi. Ci aspettiamo una risposta importante dai cittadini”.