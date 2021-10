Covid. Terza dose vaccini, Ianniello: estendere a tutti gli operatori sanitari L'appello del presidente dell'ordine dei medici di Benevento

“Estendere la terza dose di vaccino a tutti gli operatori sanitari partendo ovviamente dalle categorie più a rischio”. Giovanni Pietro Ianniello, presidente dell'ordine dei medici di Benevento interviene in merito alla nuova fase della campagna di immunizzazione, con l'avvio della somministrazione di un ulteriore dose di vaccino ai pazienti fragili ed over 80.

“Bisogna fare delle precisazioni sulle terze dosi – spiega Ianniello – in quanto ci sono quelle rivolte a tutti i cittadini immunocompromessi, poi ci sono quelle che noi chiamiamo 'il richiamo' che va fatta ad una categoria di persone in cui si ritiene che trascorsi i sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale precedente possa esserci una riduzione delle difese verso il covid, principalmente per le caratteristiche dei pazienti e si tratta degli over80 nonché degli ospiti delle Rsa, dopo si passerà a tutti i sanitari con età superiore ai 60 anni oppure con patologie importanti. Ma secondo la nostra federazione tutti i sanitari dovrebbero essere vaccinati, perché si è tutti esposti”.

L'obiettivo è “evitare che possano esserci situazioni come quelle vissute nella prima fase del covid”. Di qui l'appello “ad estendere a tutti gli operatori la vaccinazione”.

Mentre ai cittadini e in particolare alle categorie per cui è previsto di “aderire anche a questa fase della campagna di immunizzazione, anche se per la mia esperienza in molti hanno già fatto la terza dose, mentre gli ultra ottantenni che non vivono nelle grandi città e non possono afferire agli hub hanno qualche difficoltà ma in quel caso sarà centrale il ruolo dei medici di famiglia”.

Intanto con l'arrivo dell'autunno il presidente Ianniello ricorda che “tra poco partirà anche la campagna vaccinale per l'influenza. Sicuramente – conclude il presidente dell'ordine dei medici di Benevento – sarà un autunno meno problematico di quello vissuto lo scorso anno ovviamente se continuiamo a rispettare il distanziamento e ad utilizzare la mascherina”.