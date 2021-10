Strade provinciali, al via i lavori Frana a San Leucio, il presidente Di Maria incontra il sindaco

Il presidente della Provincia, Antonio Di Maria, ha ricevuto questa mattina il sindaco di San Leucio del Sannio, Nascenzio Iannace.

Al centro dell’incontro un aggiornamento sui lavori di risanamento della frana interessa la Strada Provinciale Ciardelli, in prossimità della Roccia delle Rose.

“Di Maria – viene precisato al termine dell'incontro - ha informato il primo cittadino che sono state definite le procedure per l’affidamento dei lavori di risanamento e che il cantiere sarà consegnato alla ditta aggiudicataria entro la fine della prossima settimana. L’intervento comporta una spesa complessiva di 254.946 euro”.

Di Maria ha inoltre comunicato che “sono in appalto anche numerosi lavori per opere stradali che saranno consegnati nei prossimi giorni. Gli interventi riguardano tutti e quattro gli Ambiti territoriali in cui è suddiviso il patrimonio viario della Provincia, ma i primi ad essere consegnati sono quelli afferenti l’Ambito territoriale numero 3 per un importo complessivo per 2.323.000 euro.

Questo l’elenco delle opere: S.P. n. 1 Ciardelli e n. 9 Maccabei – Fondo Vslle Sabato: adeguamento fondo stradale 400.000 euro ; -S.P. n.27 Benevento – Apice nuova – Confini provinciali: adeguamento tratti piano viabile e pertinenze per 350.000 euro; S.P. n. 1 Ciardelli e n. 7 – ex S.S. 88 Ceppaloni – Frazione San Giovanni: ripristino opere d’arte e tratti piano viabile per Euro 270.000;

-S.P. ex 212 – Pietrelcina: ripristino piano viabile 223.000 euro; S.P. n. 12 ex S.S. 88 dei Due Principati e S.P. n. 15 Bivio Perrillo – S.S. 88 e S.P. n. 18 Giro dei Santi: riqualificazione piano viabile e pertinenze 330.000 euro; S.P. 56 “Franzese” in San marco dei Cavoti: messa in sicurezza piano viabile per 500.000 euro; S.P. 58 Bivio Valfortore – Pago Veiano – Pietrelcina – Tratto San Giorgio la Molara – Bivio 57 Molinara: sistemazione ed adeguamento funzionale per 250.000 euro”.