Dati stabili nei reparti covid del San Pio Il bollettino dell'azienda ospedaliera di Benevento

Dati ancora una volta stabili sul fronte dei ricoveri per covid nel Sannio. Nessuna dimissione e fortunatamente nessun nuovo ricovero nelle ultime ventiquattro ore nei reparti del San Pio dedicati alla cura dei pazienti positivi al virus. E dopo il calo di ricoveri registrato ieri con quattro dimissioni in un solo giorno, ad oggi i dati restano invariati. Complessivamente sono nove i pazienti in degenza nell'area dell'ospedale dedicata all'emergenza coronavirus, di cui cinque nel reparto di pneumologia sub-intensiva e quattro a malattie infettive.

Si tratta di sei cittadini sanniti e tre residenti in altre province, ma ricoverati a Benevento.