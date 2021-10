Messa in sicurezza fiume Calore, c'è la gara d'appalto per affidamento lavori Per la zona di località Pantano di Benevento alla confluenza del fiume Sabato

Indetta con un provvedimento del Dirigente del Settore Tecnico della Provincia la gara d’appalto per l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza del fiume Calore in località Pantano di Benevento alla confluenza del fiume Sabato.

Lo comunica il Presidente della Provincia Antonio Di Maria che, nei giorni scorsi, aveva approvato definitivamente, dopo il via libera ottenuto dalla apposita Conferenza dei Servizi, il progetto esecutivo dei lavori per la manutenzione straordinaria in alveo fluviale che mobilitano 1 milione di euro. La gara sarà aggiudicata sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Ente.

Di Maria ha espresso la propria viva soddisfazione per l’adozione di questo provvedimento: “Abbiamo messo un punto fermo per l’avvio dei lavori che, da tempo, i residenti dell’area di Pantano attendono per la messa in sicurezza delle loro abitazioni e delle loro attività commerciali e produttive. Va in gara d’appalto un progetto imponente di lavori che è il frutto della cooperazione istituzionale con la struttura di Protezione Civile del Genio Civile di Benevento e della costante interlocuzione intrattenuta nel corso di questi mesi con gli abitanti di tutta l’area. Il risultato è stato raggiunto grazie all’impegno personale profuso dal Dirigente del Settore Tecnico della Provincia Angelo Carmine Giordano e da i suoi collaboratori, nonché all’intensa sinergia creatasi con il Comune capoluogo, con il Comitato Pantano e tutti gli Enti istituzionali preposti, sotto la costante supervisione politica della Presidenza della Provincia”.

Intanto, è in corso il completamento dei lavori di rifacimento della pista ciclopedonale “Paesaggi Sanniti” che la Provincia ha commissionato nei mesi scorsi. La pista, il cui capolinea è proprio in località Pantano e che dopo circa 7 chilometri si arresta presso l’ex Stazione ferroviaria di Vitulano, è frequentata quotidianamente da runners e ciclisti o semplicemente da persone che vogliono godere del suggestivo paesaggio. Il Presidente Di Maria, d’intesa con i Comuni di Benevento e di Castelpoto, intende prolungare la pista sia in direzione dell’altra pista ciclopedonale che la Provincia sta realizzando nel capoluogo, quella di Acquafredda, che punta in direzione di Pietrelcina; sia in direzione del comune longobardo. Proprio oggi, infatti, il Presidente Di Maria ha approvato con un altro proprio provvedimento il progetto di fattibilità tecnico-economica dei lavori denominati di “Recupero, riqualificazione e rifunzionalizzazione della pista ciclabile alla località Acquafredda del Comune di Benevento” che mobilita risorse per circa 2 milioni di euro. Quest’ultimo progetto, ha sottolineato Di Maria, mira a risolvere le problematiche e le criticità da sempre evidenti su quella infrastruttura (allaccio fognature, cavidotti, etc.), nonché ad ampliare l’offerta ciclopedonale sul territorio, fondamentale per l’esercizio fisico individuale, ma anche quale ulteriore attrattore sportivo-turistico.