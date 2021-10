Covid, due nuovi ricoveri in 24 ore al San Pio dove ora ci sono 11 degenti A Benevento torna a salire il numero dei degenti

Sale nuovamente a undici il numero dei degenti nei reparti covid dell'azienda ospedaliera San Pio di Benevento. Dopo le quattro dimissioni di giovedì e che aveva fatto scendere a 9 il numero dei ricoverati, tra la serata di ieri e questa mattina due persone sono state costrette a far ricorso alle cure dei medici del san Pio a causa dei sintomi severi della malattia. I nuovi ricoveri sono stati registrati nel reparto di Malattie Infettive dove si è passati da 4 a 5 letti occupati e nell'area covid del pronto soccorso. Restano invece cinque le persone ancora ricoverate in terapia sub intensiva del reparto di pneumologia.