Benevento: un seggio anche per i malati covid Allestito al San Pio, oltre al capoluogo sarà utilizzato anche da Sant'Angelo a Cupolo e San Nicola

Le operazioni di insediamento dei seggi elettorali si sono svolte in modo regolare e, nonostante le numerose rinunce pervenute all'ultimo momento da parte dei designati a presidente e scrutatore, il voto e' cominciato nei tempi prestabiliti. Lo rende noto il Servizio Elettorale del Comune di Benevento. Insediato anche il seggio speciale, presso l'Ospedale "San Pio", che raccogliera' i voti dei cittadini affetti da covid-19 o posti in quarantena che ne hanno fatto richiesta nei tempi prestabiliti. Per esplicita disposizione normativa lo stesso seggio Covid-19 di Benevento, a seguito di apposite richieste dei Comuni interessati, sara' utilizzato anche dai Comuni di Sant'Angelo a Cupolo e di San Nicola Manfredi.