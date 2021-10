Terza dose vaccini, Milano: pronti a collaborare Il vicepresidente dell'ordine sulla nuova fase della campagna di immunizzazione

Con gli open day avviati già la scorsa settimana in tutti i distretti sanitari, anche nel Sannio è ormai entrata nel vivo la nuova fase della campagna di immunizzazione. E dunque, centri aperti e senza prenotazione per la somministrazione della terza dose agli over80. Ed i medici di base si dicono pronti a scendere in campo. Luca Milano, vicepresidente dell'ordine dei medici nonché medico di base della città, evidenzia i risultati registrati nel Sannio.

“I dati raggiunti nella nostra provincia sono sicuramente importanti, con quasi il novanta per cento della popolazione adulta vaccinata”, sottolinea l'esponente dell'ordine che ricorda il lavoro svolto sin dall'inizio della campagna vaccinale “con il coordinamento della Asl e la sinergia di tutti: dall'impegno dell'ospedale per i pazienti fragili a quello dei medici di famiglia per vaccinare a domicilio i pazienti ed effettuando le vaccinazioni presso i propri studi, ma anche la collaborazione delle associazioni di volontariato. Una sinergia importante che ha consentito di raggiungere numeri significati a Benevento”.

Una collaborazione che, come detto, si è pronti a riattivare ancora una volta: “Noi dobbiamo partire dalle cose positive di questa pandemia – commenta Milano – e sicuramente questa sinergia di tutto il personale sanitario è un punto da cui si deve ripartire. Per cui, come medico di famiglia posso dire che siamo già pronti per dare il nostro contributo anche per la somministrazione della terza dose”.