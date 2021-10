Benevento: qui l'elettore più anziano. Al seggio a 101 anni "Un patrimonio di valori di una generazione di ferro"

A Benevento al seggio a oltre cento anni: qui, finora il record dell'elettore più anziano: «Angelo Capozzi, 101 anni si è recato all propria sezione per esercitare il diritto di voto. E questo deve essere esempio per tanti giovani che non si recano ai seggi per espletare un proprio diritto. "il giovanotto" Angelo è la prova ulteriore del patrimonio di valori di una generazione che con tanti sacrifici ha fatto tanto per il nostro paese !»