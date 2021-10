"Funghi consumali in sicurezza", l'iniziativa dell'Asl Ecco come richiedere il controllo gratuito dei funghi raccolti

Dall'Asl di Benevento attenzione alla sicurezza alimentare. Va in questa direzione la nuova iniziativa promossa dall'azienda sanitaria di via Oderisio, guidata dal direttore generale Gennaro Volpe. “Funghi consumali in sicurezza”, il progetto rivolto ai cittadini che potranno chiede dell'Asl di effettuare il controllo gratuito dei funghi raccolti rivolgendo in particolare al Dipartimento di Prevenzione in via Mascellaro.