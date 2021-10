Asl: open day terza dose per gli operatori sanitari Da Lunedì a venerdì in tutti gli hub della provincia

Da oggi si estendono gli open day per la terza dose di vaccino "mRNA" anche agli operatori sanitari della provincia di Benevento. La dose, definita “booster”, serve a potenziare e rendere maggiormente efficace la protezione contro il Virus Covid-19 e viene somministrata a chi ha concluso da almeno sei mesi il ciclo vaccinale primario, in linea con gli indirizzi della Regione Campania e del Ministero della Salute.

L’apparato organizzativo dell’Asl sannita, dunque, non si ferma ed allarga gli open day già in corso per le categorie fragili e per gli ultraottantenni, anche agli operatori della sanità, con ingresso libero e senza preventiva prenotazione, presso gli hub vaccinali dell’ASL che seguiranno lo stesso calendario dei giorni scorsi.

“Grazie alla sinergia con i Medici di Medicina Generale e con le Aggregazioni Funzionali Territoriali, AFT - dichiara il DG dell’Asl, Gennaro Volpe - le persone aventi diritto, in particolare le più fragili, possono rivolgersi al proprio medico di famiglia per chiedere informazioni ed eventualmente ottenere direttamente la vaccinazione. Inoltre - conclude Volpe - voglio invitare anche gli operatori sanitari ad aderire all’iniziativa, non solo per proteggere sé stessi, ma anche per garantire la sicurezza delle prestazioni erogate ai cittadini/utenti.”

Di seguito il calendario dei centri vaccinali:

Benevento ex caserma Pepicelli:

Da lunedì a venerdì h 9,00-14,00



Montesarchio:

Lunedì e giovedì h 9,00 - 12,00

Martedi, Mercoledì, Venerdì h 14,00-18,00



San Giorgio del Sannio:

Mercoledì, Venerdì h 9,00 - 14,00



Sant’Agata dei goti:

Da lunedì a venerdì ore 9,00 - 12,00



Morcone:

Da lunedì a venerdì h 9.00-13.00



San Marco:

Mercoledì h 14.00-18.00



San Bartolomeo:

Martedì h 14.00-18,00



Telese Terme:

Martedì h 15,00 - 18,00



Cerreto Sannita:

Martedì e giovedì h 8,00 - 13,00



Torrecuso:

Da lunedì a venerdì h 9,00-13,00