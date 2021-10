Anche a Benevento visite gratuite per la campagna 'Nastro rosa' della Lilt L'iniziativa dedicata alla prevenzione

Torna anche quest’anno la “Lilt for Women-Campagna Nastro Rosa” organizzata dalla Lilt-Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (e patrocinata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero della Salute) al fianco di tutte le donne contro il tumore al seno.

E così come avverrà negli ambulatori aderenti su tutto il territorio nazionale, anche presso la sede di Benevento (in via Martiri d’Ungheria n.21), per tutto il mese di ottobre, sarà possibile prenotare una visita senologica gratuita, nonché ricevere informazioni, consigli e opuscoli dedicati.

Nell’occasione il presidente della Lilt di Benevento, Salvatore Francione ricorda che: “In Italia, circa 850.000 donne sono state colpite da questa malattia. Proprio per questo motivo -ha aggiunto Francione- non bisogna assolutamente abbassare la guardia. Anzi, adesso più che mai, dopo l’impressionante cifra registrata nel 2021 con oltre 55.000 nuove diagnosi (dovuta anche all’emergenza Covid che ha fatto rimandare screening, terapie, interventi e i controlli), invito tutte le donne sannite a sottoporsi ad una visita di prevenzione presso i nostri ambulatori insieme ai senologi Lilt”.

Il presidente ha anche evidenziato che: “La Lilt di Benevento è da sempre attiva sul territorio proprio per supportare concretamente le donne, garantendo informazione, servizi ambulatoriali, assistenza e questo sia per chi sta lottando contro la malattia sia per chi mette in pratica i principi della prevenzione e della diagnosi precoce che resta la prima arma per difendere la nostra salute”. Quest’anno, il volto della Campagna Nastro Rosa è quello dell’attrice Matilde Gioli; una giovane testimonial alla quale è affidato uno specifico messaggio, ovvero sollecitare anche le ragazze ad: “Intraprendere uno stile di vita sano e conoscere bene sé stesse, per cogliere in tempo eventuali cambiamenti nel proprio corpo”.