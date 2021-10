Venerdì messa in ricordo dell'onorevole Mario Vetrone, fondatore Coldiretti Sannita, docente di matematica e fisica e parlamentare

Venerdì prossimo sarà celebrata una santa messa in ricordo dell’onorevole Mario Vetrone a 40 anni dalla sua morte. "Una figura che appartiene alla storia politica, socioeconomica e istituzionale del Sannio, d’Italia e d’Europa - si legge dal sito della Diocesi di Benevento -. Docente di matematica e fisica. Fondatore della Coldiretti, deputato al Parlamento nazionale e all’Europarlamento, il professore Vetrone è stato più volte membro del Governo. Presidente dell’Unione Tabacchicoltori Italiani, della Federmutua Malattia Coldiretti, dell’Istituto Nazionale Istruzione Agricola, della Federconsorzi, della Confederazione europea degli Agricoltori. Iscritto giovanissimo all’Azione Cattolica e sempre convinto militante della Democrazia Cristiana. Una Santa Messa in suffragio sarà celebrata nella chiesa di Sofia in Benevento, alle ore 17 di venerdì e sarà officiata don Nicola De Blasio, don Mario Iadanza e don Maurizio Sperandeo i cui genitori, per un trentennio, sono stati stretti collaboratori del presidente Vetrone nella Coldiretti.