La tutela dei minori e la famiglia, parte il corso del Cam Obiettivo: sensibilizzare alla cultura dell’Infanzia e formare gli operatori sociali

L’associazione C.A.M. Telefono Azzurro di Benevento organizza il corso di formazione «La Tutela dei minori e la famiglia» giunto alla sua tredicesima edizione e che quest’anno sarà dedicato alla memoria del compianto presidente nazionale del sodalizio l’ingegnere Emiliano Venditti. Il percorso, interamente gratuito, si svolgerà a partire dal prossimo 21 ottobre presso la sala riunioni della sede di Benevento del CSV Irpinia Sannio in viale Mellusi. Per info ed iscrizioni è possibile contattare telefonicamente l’associazione ai numeri 0824-25528 e 3402918854 o scrivere a telefonoazzurrocambn@hotmail.it.

Il corso, che si pone gli obiettivi di sensibilizzare alla cultura dell’Infanzia e di informare e formare gli operatori sociali, sanitari, scolastici e giuridici ai problemi dei minori, vedrà anche quest’anno la presenza di importanti relatori.



Si inizia il 21 ottobre alle 16.00 con Giuseppe Scialla e l’incontro dedicato al tema «L’ infanzia negata in Campania». Si prosegue poi il 28 ottobre alle ore 17.00 con Raffaele Arigliani per parlare di «Violenza fisica e psicologica sui minori e fra minori». Il 3 novembre alle ore 16.00 Antonella Tartaglia Polcini parlerà della «Carta dei diritti dei figli nella separazione dei genitori». Il 10 novembre alle ore 17.30 Luisa Ventorino interverrà su «Il ruolo dell’avvocato del minore: aspetti deontologici». Il 20 novembre l’associazione C.A.M. Telefono Azzurro ricorderà la Giornata Internazionale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza.

Il corso di formazione «La Tutela dei minori e la famiglia» è organizzato grazie a CSV Irpinia Sannio; Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione Campania; Ordine degli Psicologi della Campania; Università degli Studi del Sannio; e Comune di Benevento.